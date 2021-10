Juventus, Bernardeschi può rinnovare ma ad una condizione (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’avventura di Bernardeschi con la maglia della Juventus Federico Bernardeschi è approdato alla Juventus nel 2017 dalla Fiorentina, per una cifra all’incirca pari a 40 milioni di euro. Un’operazione importante, che dimostrava le aspettative che aveva il club bianconero nei suoi confronti. Pur non avendo subito stupito, il giocatore ha iniziato bene la sua avventura a Torino, grazie anche alla fiducia che Allegri riponeva in lui. Due anni dopo, pero, nel 2019, Allegri terminò la sua prima avventura sulla panchina della Juventus, per far spazio a Maurizio Sarri, prima, e Andrea Pirlo, successivamente. Durante entrambe le stagioni Bernardeschi ha trovato poco spazio e minutaggio e, inoltre, le volte che è sceso in campo non ha convinto l’ambiente. Da pedina importante per il futuro ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’avventura dicon la maglia dellaFedericoè approdato allanel 2017 dalla Fiorentina, per una cifra all’incirca pari a 40 milioni di euro. Un’operazione importante, che dimostrava le aspettative che aveva il club bianconero nei suoi confronti. Pur non avendo subito stupito, il giocatore ha iniziato bene la sua avventura a Torino, grazie anche alla fiducia che Allegri riponeva in lui. Due anni dopo, pero, nel 2019, Allegri terminò la sua prima avventura sulla panchina della, per far spazio a Maurizio Sarri, prima, e Andrea Pirlo, successivamente. Durante entrambe le stagioniha trovato poco spazio e minutaggio e, inoltre, le volte che è sceso in campo non ha convinto l’ambiente. Da pedina importante per il futuro ...

Advertising

Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #JuventusChelsea verso#TorinoJuventus #SerieA ?? - AJGNewsOfficial : ?? Trovano conferme le nostre indiscrezioni su un possibile rinnovo per #Bernardeschi. Secondo quanto riporta… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus, rinnovo al ribasso per Bernardeschi: spunta l'offerta bianconera - - VlnN94 : RT @Spazio_J: Juventus, rinnovo al ribasso per Bernardeschi: spunta l'offerta bianconera - - andrewsword2 : RT @__Dan96: Comunque va finire che secondo me Bernardeschi rinnova e diventa personaggio perno di questa Juventus. Scommettiamo. -