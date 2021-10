(Di giovedì 14 ottobre 2021) Andavano negli uffici postali di Milano per incassare ildima non sapevano. È così che il compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Milano ha dato avvio a un’indagine che ha portato all’individuazione di oltre cinquanta soggetti che hanno percepito, o tentato di percepire, ildiaverne diritto. I 50 sono stati. È stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, dall’Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici postali milanesi al fine di ricevere la card, che ritiravano dietro presentazione dificati. L’indagine, ...

infoitinterno : Incassavano il reddito di cittadinanza senza parlare italiano: 50 denunciati per documenti falsi - FortunatoBille : RT @Azure1717: Scoperti 116 furbetti che incassavano il reddito di cittadinanza possedendo auto di lusso e ville al mare, furbetti ??? M… - Rossodipero : RT @Azure1717: Scoperti 116 furbetti che incassavano il reddito di cittadinanza possedendo auto di lusso e ville al mare, furbetti ??? M… - Azure1717 : Scoperti 116 furbetti che incassavano il reddito di cittadinanza possedendo auto di lusso e ville al mare, furbet… - infoitinterno : Verbania, incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto: sottratti all’Erario 40 mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Incassavano reddito

Open

... o tentato di percepire, ildi cittadinanza senza averne diritto. I 50 sono stati denunciati. È stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l'ingresso in ...Sono 116 le persone denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso perchéogni mese 700 euro daldi cittadinanza , pur non avendone diritto. In 45 casi, per la maggior parte cittadini stranieri, i finanzieri hanno scoperto che non c'era il requisito ...È stato così smantellato un vero e proprio sodalizio criminale che organizzava l’ingresso in Italia di soggetti provenienti dalla Romania, dall’Austria e dalla Germania per recarsi presso gli uffici p ...Incassavano il reddito di cittadinanza senza averne diritto, presentandosi agli uffici postali con documenti falsi, ma sono stati scoperti perché non parlavano italiano. Così per oltre 50 persone è sc ...