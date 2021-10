Il ventilatore 4-in-1 che si installa sopra il letto

Leggi su wired

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Unsmart e multifunzione per garantirti sogni d’oro. L’ambiziosa promessa caratterizza l’AirFan sviluppato da Haxson, dispositivo che integra un purificatore d’aria, led e un altoparlante bluetooth. Col presupposto che i ventilatori sono efficienti nel produrre il flusso d’aria e molto meno nell’indirizzarlo verso una specifica area, l’azienda americana ha messo a punto un sistema per riscaldare e raffreddare l’aria in camera da, mediante una soluzione all-in-one da montareil. Alimentato da un motore silenzioso e privo di spazzole, è compatibile con Alexa e conta su un filtro Uvc, oltre a quanto già elencato. Dieci sono le opzioni per impostare la velocità del flusso d’aria, con la possibilità di incanalarlo in toto verso la zona occupata dal singolo o dalla coppia. Lanciato a metà prezzo ...