"Il saluto romano non è reato". La Cassazione assolve quattro neofascisti

Milano - Il saluto fascista, in un contesto 'commemorativo', non è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la condanna in Appello dei quattro neofascisti.

fattoquotidiano : Lobby Nera, Sala: “Valcepina in Consiglio? Provo disagio per consiglieri che fanno saluto romano, Meloni agisca con… - fanpage : “Tra chi dice ‘viva il duce’ o fa il saluto romano c’è gente in buona fede' Mario Borghezio risponde così alle doma… - SecolodItalia1 : Milano, fecero il saluto romano in onore dei Caduti della Rsi. La Cassazione li assolve: «Non è reato»… - bisagnino : Milano, fecero il saluto romano in onore dei Caduti della Rsi. La Cassazione li assolve: «Non è reato» - Hurrica95175731 : @robbSnow94 @Corriere Ma la legge vieta anche il saluto romano se un italiano si inspira all'antica roma o anche al… -