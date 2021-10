Il makeup per le labbra non ti convince? Forse compi uno di questi errori! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il makeup per le labbra ci regala sempre grande personalità e un look sofisticato. Se però non ti convince troppo e pensi di dover correggere qualche cosa poni attenzione ad uno di questi eventuali errori. Un passata di rossetto e via? Assolutamente no! Anche le nostre labbra necessitano di un trucco specifico e dell’esecuzione perfetta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilper leci regala sempre grande personalità e un look sofisticato. Se però non titroppo e pensi di dover correggere qualche cosa poni attenzione ad uno dieventuali errori. Un passata di rossetto e via? Assolutamente no! Anche le nostrenecessitano di un trucco specifico e dell’esecuzione perfetta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

F1r3st0rm1979 : RT @LaPrimaManina: #KIKO MILANO Scopri i prodotti per il make-up e le proposte per il trucco viso, occhi e labbra, e scegli gli accessori a… - EVSNNEWYORK : @xilysmhaz mwah ? io sono ancora in quintaa per ora penso a passare la maturità ahahah, poi mi piacerebbe fare un’a… - frenuela : per me la cosa più bella di twilight è il makeup di carlisle che sembra impanato nella farina di riso scusate - GScardanelli : RT @LaPrimaManina: #KIKO MILANO Scopri i prodotti per il make-up e le proposte per il trucco viso, occhi e labbra, e scegli gli accessori a… - 1phoenix53 : SUSSURRO PER FARTI RILASSARE (armocromia, film, makeup, skincare, outfit and more)/ASMR ITA: -