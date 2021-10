Green Pass, il premier finisce sul banco degli imputati Gli errori di Draghi. E lo chiamano governo dei migliori (Di giovedì 14 ottobre 2021) Mario Draghi alla guida del cosiddetto "governo dei migliori" ha perso il tocco magico in un sabato, quello scorso, di sottovalutazione e superficialità. E nel mirino non c’è solo la linea del Viminale, dove ora, in vista delle prossime manifestazioni, si cerca di correre ai ripari rispetto... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Marioalla guida del cosiddetto "dei" ha perso il tocco magico in un sabato, quello scorso, di sottovalutazione e superficialità. E nel mirino non c’è solo la linea del Viminale, dove ora, in vista delle prossime manifestazioni, si cerca di correre ai ripari rispetto... Segui su affaritaliani.it

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - antonio64costa : RT @byoblu: Inizierà domani mattina alle ore 7 (presso il varco n.4, Molo VII) il blocco delle operazioni nel porto di Trieste annunciato… - news_ferrara : Green Pass obbligatorio: lo sforzo organizzativo del Comune per dare corso al DL 21 settembre 2021 n.127 -