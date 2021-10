Frane | voragini e fiumi di fango a Palermo e province | i danni dell’alluvione

Advertising

Una lunga notte per i vigili del fuoco impegnati in diversi fronti a causa della forte pioggia che si è abbattuta nel palermitano. A Partanna Mondello le ruspe stanno ultimando la rimozione della ...Allagamenti e: la situazione in provincia di Palermo Nella notte appena trascorsa, i vigili del fuoco hanno prestato soccorso in varie zone della provincia di Palermo . L'acqua alta ha ...Una lunga notte per i vigili del fuoco impegnati in diversi fronti a causa della forte pioggia che si è abbattuta nel palermitano. A Partanna Mondello le ruspe stanno ultimando la rimozione della fran ...Caos e disagi a Palermo, dove dal tardo pomeriggio di ieri si è abbattuto un violentissimo nubifragio che ha causato gravi danni: allagate intere strade e i piani terra di centinaia ...