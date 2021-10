Final Fantasy XIV su Xbox? ' Sono ancora in corso discussioni con Microsoft'

(Di giovedì 14 ottobre 2021)14 di Square Enix ha appena superato i 24 milioni di giocatori ed è diventato il gioco più redditizio della serie. Ha anche ricevuto elogi da parte della critica e dei giocatori da quando è stato essenzialmente ricostruito da zero per un grande rilancio dopo la sua disastrosa uscita originale. Leggi altro...

Quando ho saputo che Hironobu Sakaguchi avrebbe sviluppato un nuovo videogioco mi sono incuriosita: il padre di, che viene spesso citato e rimpianto soprattutto di fronte ad alcuni degli ultimi capitoli della serie, sarebbe tornato sulle scene per un'altra volta. Non che non abbia giocato ai suoi ...14 è una di quelle opere da studiare, finito nel dimenticatoio, ai limiti del disastro ma poi rinato, trasformato e ora uno dei titoli di maggiore successo del franchise. L'MMORPG sta ...Qualcuno ha deciso di dare vita a un'opera d'arte davvero notevole, realizzando in argilla una delle sequenze iconiche di Final Fantasy VII.Oramai è ufficiale, la Square Enix festeggia i suoi 24 e passa milioni di giocatori per Final Fantasy XIV superando il suo stesso record.