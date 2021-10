“E’ una canzone razzista”: i Rolling Stones cancellano “Brown Sugar” dal tour (Di giovedì 14 ottobre 2021) Washington – I Rolling Stones hanno eliminato ‘Brown Sugar’, uno dei loro più grandi successi, dal loro tour negli Stati Uniti. La decisione dei Rolling Stones segue le critiche alla canzone che raggiunse la vetta delle classifiche quando uscì nel 1971 e che contiene riferimenti alle donne di colore e alla schiavitù. A confermare la notizia è stato Keith Richards, il chitarrista veterano dei Rolling Stones in un’intervista al ‘Los Angeles Times’, che però si è detto sorpreso dalle persone che volevano “seppellire” il brano. “Non hanno capito che questa era una canzone sugli orrori della schiavitù?”, ha detto. Il musicista di 77 anni ha concluso di sperare “che saremo in grado di resuscitare la bambina ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Washington – Ihanno eliminato ‘’, uno dei loro più grandi successi, dal loronegli Stati Uniti. La decisione deisegue le critiche allache raggiunse la vetta delle classifiche quando uscì nel 1971 e che contiene riferimenti alle donne di colore e alla schiavitù. A confermare la notizia è stato Keith Richards, il chitarrista veterano deiin un’intervista al ‘Los Angeles Times’, che però si è detto sorpreso dalle persone che volevano “seppellire” il brano. “Non hanno capito che questa era unasugli orrori della schiavitù?”, ha detto. Il musicista di 77 anni ha concluso di sperare “che saremo in grado di resuscitare la bambina ...

