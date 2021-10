Conad, il giudice: “Illegittimo non assorbire tutti gli ex dipendenti Auchan. Il rapporto di lavoro continua con chi compra punto vendita” (Di giovedì 14 ottobre 2021) È Illegittimo cedere un’azienda, nella fattispecie un supermercato, con la formula dello “spezzatino“, come se i vari reparti fossero altrettanti rami di attività. E non si possono lasciare a casa una parte dei dipendenti perché impiegati in un reparto che si sostiene non essere oggetto di trasferimento: con il passaggio di proprietà devono passare in capo all’acquirente anche tutti i rapporti di lavoro preesistenti. Questo il senso di una sentenza del tribunale del lavoro di Torino che a fine settembre ha dichiarato il diritto alla prosecuzione del rapporto per dieci lavoratrici dell’ex ipermercato Auchan di corso Romania passato in gestione lo scorso anno alla Margherita distribuzione. A novembre la società che fa capo al veicolo Bdc controllato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ècedere un’azienda, nella fattispecie un supermercato, con la formula dello “spezzatino“, come se i vari reparti fossero altrettanti rami di attività. E non si possono lasciare a casa una parte deiperché impiegati in un reparto che si sostiene non essere oggetto di trasferimento: con il passaggio di proprietà devono passare in capo all’acquirente anchei rapporti dipreesistenti. Questo il senso di una sentenza del tribunale deldi Torino che a fine settembre ha dichiarato il diritto alla prosecuzione delper dieci lavoratrici dell’ex ipermercatodi corso Romania passato in gestione lo scorso anno alla Margherita distribuzione. A novembre la società che fa capo al veicolo Bdc controllato da ...

Advertising

paolocoa : FQ-Conad, il giudice: “Illegittimo non assorbire tutti gli ex dipendenti Auchan. Il rapporto di lavoro continua con… - uiltucs : #DalTuoTerritorio Applausi per la sentenza in tribunale, arrivata dopo il ricorso di 19 lavoratori #Auchan #Conad:… - OfferteLavoroTO : Auchan-Conad, il giudice dà ragione a 19 lavoratori di corso Romania: 'Vanno reintegrati' -