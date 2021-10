Calcio: Silvestri 'Aiuto tifosi e grande Udinese per battere Bologna' (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Gli ultimi risultati ci stanno stretti, ma con i rossoblù possiamo fare un'ottima gara", dice il portiere ex Verona UDINE - Tre sconfitte consecutive e un pareggio rocambolesco in casa della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Gli ultimi risultati ci stanno stretti, ma con i rossoblù possiamo fare un'ottima gara", dice il portiere ex Verona UDINE - Tre sconfitte consecutive e un pareggio rocambolesco in casa della ...

