(Di giovedì 14 ottobre 2021) E'Piazza Affari al pari degli altri listini. L'inflazione negli Usa alla vigilia, che non è salita troppo oltre la soglia del 5% non ha destato troppi timori. Allo stesso modo il balzo ...

Advertising

infoiteconomia : Si scaldano i prezzi, l’inflazione preoccupa ma la Borsa di Milano rimane fredda - ansa_economia : Borsa: Milano fiacca (-0,1%), male le banche, corre Moncler. Male petroliferi e industria, su i farmaceutici. Guada… - ansa_economia : Borsa: Milano chiude debole (-0,1%). Il Ftse Mib a 25.958 punti #ANSA - ansa_economia : Borsa: Milano gira in negativo (-0,2%), male molte banche. Giù i petroliferi col greggio, bene i farmaceutici #ANSA - fisco24_info : Borsa: Milano bene intonata (+0,57%), corre Banco Bpm: Eni beneficia dell'aumento del prezzo del petrolio -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

brilla Eni (+1,5%) seguita da Saipem (+0,92%) e Tenaris (+0,90%). Tra le banche corre Banco Bpm (+2%) e va bene inoltre Unicredit (+1,01%). In luce Stellantis (+1,4%) e Ferrari (+1,1%) ...In particolare, la compagnia si è aggiudicata sei rotte : Alghero - Roma Fiumicino, Alghero -Linate, Cagliari - Roma Fiumicino, Cagliari -Linate, Olbia - Roma Fiumicino e Olbia - ...Gli utili sono stati maggiori delle attese sia per JP Morgan (-1,98%) che per Blackrock (+4,16%) Tra gli altri mercati principali oggi scende Madrid (-0,47%), ma sono state… Leggi ...(ANSA) - MILANO, 14 OTT - E' bene intonata Piazza Affari al pari degli altri listini. L'inflazione negli Usa alla ...