Borsa: Asia positiva malgrado prezzi produzione in Cina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Borse Asiatiche nel complesso positive dopo che Wall Street ha interrotto una serie di tre sedute in perdita mentre i futures americani indicano il sereno anche per la giornata odierna. Resta alta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Borsetiche nel complesso positive dopo che Wall Street ha interrotto una serie di tre sedute in perdita mentre i futures americani indicano il sereno anche per la giornata odierna. Resta alta l'...

Asia - Pacific in positivo. Nikkei 225 in crescita dell'1,46% Il clima positivo è stato confermato dal rialzo intorno allo 0,40% dell'indice Msci Asia - Pacific, ... ancora a causa della crisi del colosso China Evergrande Group, ma la Borsa di Hong Kong evita l'...

