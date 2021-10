Berrettini dopo il ko "Non ho l’adrenalina e la tensione giusta"

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In un torneo di Indian Wells che ha visto approdare agli ottavi come unico azzurro Jannik Sinner " impegnato nella notte passata contro l'americano Taylor Fritz " ha colpito la dichiarazione di Matteo ...

Advertising

mrt69 : RT @Eurosport_IT: Dopo Berrettini, anche Sinner saluta Indian Wells per mano di Fritz ?? #EurosportTENNIS | #IndianWells - Bertolca10 : #IndianWells: dopo Berrettini l'americano Taylor #Fritz batte anche Jannik #Sinner con lo stesso punteggio. Adesso… - Eurosport_IT : Dopo Berrettini, anche Sinner saluta Indian Wells per mano di Fritz ?? #EurosportTENNIS | #IndianWells - annispino : RT @Ladal17: #Sinner: 'A Riccardo (Piatti ndr) ho subito detto che mi è sembrato di giocare un altro primo turno. Ho giocato bene all'esord… - darksa0irse : RT @Ladal17: #Sinner: 'A Riccardo (Piatti ndr) ho subito detto che mi è sembrato di giocare un altro primo turno. Ho giocato bene all'esord… -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini dopo

...Wells che ha visto approdare agli ottavi come unico azzurro Jannik Sinner " impegnato nella notte passata contro l'americano Taylor Fritz " ha colpito la dichiarazione di Matteola ...Fritz, dunque,aver eliminato Matteo, è riuscito a far fuori l'ultima speranza azzurra sui campi della California, staccando il pass per i quarti di finale. Sinner, comunque, resta ...Los Angeles, 14 ott. -(Adnkronos) - Lo statunitense Taylor Fritz si conferma la 'bestia nera' degli italiani al torneo Atp Masters 1000 di Indian ...In un torneo di Indian Wells che ha visto approdare agli ottavi come unico azzurro Jannik Sinner – impegnato nella notte passata contro l’americano Taylor Fritz – ha colpito la dichiarazione di Matteo ...