Battlefield 2042, modalità Hazard Zone svelata oggi ma sono già trapelati alcuni dettagli (Di giovedì 14 ottobre 2021) EA e DICE riveleranno ufficialmente la misteriosa modalità Hazard Zone per Battlefield 2042 nel pomeriggio di oggi. I dettagli ufficiali sulla modalità sono piuttosto scarsi: sappiamo solo che la modalità supporterà fino a 32 giocatori e sarà la versione di DICE del genere battle royale. Gli addetti ai lavori hanno descritto Hazard Zone come una modalità simile a Escape From Tarkov in cui i giocatori possono cercare loot prezioso e quindi estrarlo in uno dei punti sulla mappa. Tuttavia, prima del suo reveal ufficiale, l'insider Tom Henderson ha svelato qualche dettaglio in più sul suo account Twitter.

