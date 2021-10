Antonio Ricci | frecciata inaspettata a Pier Silvio Berlusconi Arriverà la reazione?

(Di giovedì 14 ottobre 2021)lancia unaverso. Le divergenze tra i due ci sono e si fanno sentire.una risposta dal manager di Mediaset? Se c’è una… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Redazione su BlogLive.it.

Advertising

Striscia : Domani uscirà l'esclusiva intervista di Antonio Ricci a @tpi. Eccone alcuni estratti... Buon divertimento ??… - claudio_cassani : @fanpage Dove sta la novità? Antonio Ricci è sempre stato una merda - lucimicia2 : RT @niccolab: Se a Mediaset ci fosse un managment coraggioso, avrebbe indicato ad antonio ricci il cancello di uscita dalla sede di Cologno… - LuigiDeTroia : RT @spigagiammy: Visto che si sta parlando di #Striscialanotizia e del tapiro dato, senza alcun senso, ad Ambra Angiolini per la fine della… - DonnaGlamour : Dai Ferragnez, a Salvini e Meloni, Antonio Ricci ne ha per tutti: le frecciate del papà di Striscia -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Ricci

Ambra meriterebbe l'anti - premio ideato da, per aver visto svanire dopo quattro anni il suo amore con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, e di essere stata tradita. ...Questi i soci fondatori: Aniello Casale, Salvatore Cioffi, Domenico Lengua,Marchese, Vincenzo Napolitano, Carmine Picca, Pierdavide Picca, Alberto, Luca Servodio, Francesco Starace. ...Antonio Ricci e la frecciata a Pier Silvio Berlusconi. Le divergenze tra i due ci sono e si fanno sentire. Arriverà una risposta dal manager di Mediaset?Striscia la Notizia su Ambra Angiolini, ecco come il programma ha reagito agli attacchi ricevuti dopo la consegna del tapiro per la rottura.