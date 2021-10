Anche i polpi lanciano oggetti, soprattutto le signore (Di giovedì 14 ottobre 2021) “In fondo al mar! In fondo al mar! Tutto è bagnato, è molto meglio credi a me! Quelli lassù che sgobbano, sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mar. Quaggiù tutti sono allegri, guizzando di qua e di là”. Ecco, io ci credevo, ci ho sempre creduto che giù in fondo al mar fossero tutti contenti perché queste parole non sono cantate da uno qualsiasi, no, sono di Orazio Thelonius Ignatius Crostaceus Sebastian, per gli amici solo Sebastian, il granchio rosso giamaicano, consigliere di Re Tritone, compositore ufficiale della Corte di Atlantica e grande amico di Ariel nel capolavoro Disney La Sirenetta. E invece no, viene fuori che giù in fondo al mar non sono per niente tutti contenti, soprattutto i polpi, anzi no le signore polpo. Un’analisi recentemente pubblicata di video girati a Jervis Bay, circa 200 ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) “In fondo al mar! In fondo al mar! Tutto è bagnato, è molto meglio credi a me! Quelli lassù che sgobbano, sotto a quel sole svengono, mentre col nuoto ce la spassiamo in fondo al mar. Quaggiù tutti sono allegri, guizzando di qua e di là”. Ecco, io ci credevo, ci ho sempre creduto che giù in fondo al mar fossero tutti contenti perché queste parole non sono cantate da uno qualsiasi, no, sono di Orazio Thelonius Ignatius Crostaceus Sebastian, per gli amici solo Sebastian, il granchio rosso giamaicano, consigliere di Re Tritone, compositore ufficiale della Corte di Atlantica e grande amico di Ariel nel capolavoro Disney La Sirenetta. E invece no, viene fuori che giù in fondo al mar non sono per niente tutti contenti,, anzi no lepolpo. Un’analisi recentemente pubblicata di video girati a Jervis Bay, circa 200 ...

