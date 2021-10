Al via Il Cacciatore 3 su Rai2, la staffetta con Coliandro: Francesco Montanari annuncia il debutto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriva Il Cacciatore 3 su Rai2, con 10 nuovi episodi dedicati alla caccia ai mafiosi di Saverio Barone: il protagonista Francesco Montanari ha annunciato la data del debutto della nuova stagione, fissato per mercoledì 20 ottobre in prima serata. Il Cacciatore 3 su Rai2 raccoglie il testimone da un titolo storico della rete, L’Ispettore Coliandro: l’ottava stagione della serie di Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli si è conclusa con l’ultimo appuntamento il 13 ottobre e non è ancora chiaro se tornerà con la nona. Intanto il mercoledì su Rai2 continuerà all’insegna del crime all’italiana con la serie diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini ambientata negli anni della lotta a Cosa Nostra dopo l’era ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arriva Il3 su, con 10 nuovi episodi dedicati alla caccia ai mafiosi di Saverio Barone: il protagonistahato la data deldella nuova stagione, fissato per mercoledì 20 ottobre in prima serata. Il3 suraccoglie il testimone da un titolo storico della rete, L’Ispettore: l’ottava stagione della serie di Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli si è conclusa con l’ultimo appuntamento il 13 ottobre e non è ancora chiaro se tornerà con la nona. Intanto il mercoledì sucontinuerà all’insegna del crime all’italiana con la serie diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini ambientata negli anni della lotta a Cosa Nostra dopo l’era ...

