VOGLIO ESSERE UN MAGO, JACK NOBILE: “BELLA RAGA! UN ABBRACCIO AGLI AMICI DI BUBINOBLOG” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) VOGLIO ESSERE un MAGO!, il reality-talent dedicato AGLI appassionati di magia, sta proseguendo la programmazione nel pomeriggio di Rai2, dal lunedì al venerdì dalle 17.15 alle 18.00. Direttamente dal reality, arriva su BUBINOBLOG JACK NOBILE, uno dei professori degli aspiranti maghi. Su YouTube ha un canale seguitissimo con oltre 1 milione di iscritti. Nella scuola castello che ha ospitato i ragazzi per circa un mese sono state insegnate tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia. L’insegnamento di ognuna di esse è stato affidato a un professore d’eccezione, il tutto con il preside, anzi il “magister” Raul Cremona a sovrintendere. Nello speciale corpo docenti di VOGLIO ESSERE un MAGO! troviamo ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 13 ottobre 2021)un!, il reality-talent dedicatoappassionati di magia, sta proseguendo la programmazione nel pomeriggio di Rai2, dal lunedì al venerdì dalle 17.15 alle 18.00. Direttamente dal reality, arriva su, uno dei professori degli aspiranti maghi. Su YouTube ha un canale seguitissimo con oltre 1 milione di iscritti. Nella scuola castello che ha ospitato i ragazzi per circa un mese sono state insegnate tre arti magiche: grandi illusioni, mentalismo, e micromagia. L’insegnamento di ognuna di esse è stato affidato a un professore d’eccezione, il tutto con il preside, anzi il “magister” Raul Cremona a sovrintendere. Nello speciale corpo docenti diun! troviamo ...

Advertising

redazioneiene : 'Molti uomini hanno paura e vogliono dominarci, controllarci, difenderci. Come se fossimo la loro proprietà. Io n… - zazoomblog : VOGLIO ESSERE UN MAGO JACK NOBILE: “BELLA RAGA! UN ABBRACCIO AGLI AMICI DI BUBINOBLOG” - #VOGLIO #ESSERE #NOBILE:… - BlansettRuben : RT @RobertaFinizio: Oggi ho salvato un essere umano. I nostri sguardi si sono incontrati quando lei ha guardato nella mia gabbia. Voglio #c… - lucy_pescali : RT @RobertaFinizio: Oggi ho salvato un essere umano. I nostri sguardi si sono incontrati quando lei ha guardato nella mia gabbia. Voglio #c… - wowcheluna : nicola dice che ha avuto esperienze ma da come parla sembra che non ne ha avute ?? non voglio sparare sulla croce ro… -