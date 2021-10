Uomini e Donne, i nuovi Tronisti non convincono: ''Noiosi'' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il pubblico di Uomini e Donne sembra non gradire il percorso dei Tronisti di questa stagione. Si prevede un flop per il trono classico. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il pubblico disembra non gradire il percorso deidi questa stagione. Si prevede un flop per il trono classico.

Advertising

amnestyitalia : #Cina: centinaia di migliaia di donne e uomini di religione musulmana sottoposti a detenzioni arbitrarie, torture e… - trash_italiano : Se alle 14.45 di un lunedì non inizia Uomini e Donne, come facciamo ad avere ancora fiducia in qualcosa? - GiuliaGrilloM5S : In #Sicilia risultati incoraggianti. Ad Alcamo con @DomenicoSurdi e Caltagirone con #FabioRoccuzzo vittoria al pri… - Cristinasaliu : TODARO E LA TOCCA SONO TORNATI INSIEME, ORMAI DA QUALCHE ANNO AMICI È DIVENTATO PIÙ FUNZIONALE DI UOMINI E DONNE/C’… - AlfioGiulio : RT @e_didone: Invitiamo donne, uomini, lavoratori, studenti, giovani, anziani alla vigilanza consapevole e responsabile per respingere unit… -