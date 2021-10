Una fiaccolata per Antonio, il 22enne scomparso da Caivano: “La camorra non c’entra nulla” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Non è possibile che qui con noi non c’è nessuno, nemmeno gli amici di Antonio. Aiutiamo una mamma che non ce la fa più, non mangia, non deve e non dorme”. È il grido di dolore della amica e della sorella di Antonio Natale, il 22enne scomparso da Caivano da ormai 8 giorni. Una fiaccolata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) “Non è possibile che qui con noi non c’è nessuno, nemmeno gli amici di. Aiutiamo una mamma che non ce la fa più, non mangia, non deve e non dorme”. È il grido di dolore della amica e della sorella diNatale, ildada ormai 8 giorni. UnaL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

sigdominic : RT @riccardocossu: @AntoVitiello fuori centinaia di tifosi fanno una fiaccolata di sostegno, altri si tengono per mano in cerchio. Mike fac… - riccardocossu : @AntoVitiello fuori centinaia di tifosi fanno una fiaccolata di sostegno, altri si tengono per mano in cerchio. Mike facci la magia - GeneraleDesaix : @PBerizzi @repubblica Accidenti, l'abbiamo rischiata davvero grossa. Peccato che non c'è più Uolter perché qui una… - varesenews : Una fiaccolata con il candidato - 2piedi : @eziomauro @repubblica Qualcuno ha organizzato una fiaccolata ? -