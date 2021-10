“Stanno insieme”. Raimondo Todaro, l’amore sboccia grazie ad Amici. La voce è ormai certezza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nato a Catania il 19 gennaio del 1987, Raimondo Todaro è il nuovo professore di danza di Amici di Maria de Filippi. Dopo anni passati alla corte di Milly Carlucci nello show di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’, il ballerino ha scelto di accettare l’invito di Maria De Filippi e sbarcare nel suo talent show di Canale 5. L’addio del maestro di ballo di Rai1, sicuramente, ha fatto parlare tutti nel dietro le quinte del mondo della tv e dopo le parole di Milly Carlucci, Raimondo Todaro aveva risposto a Oggi: “Mi fa ridere di chi parla di tradimento…Già nel 2016 dissi a Milly Carlucci che sentivo il bisogno di cambiare, però mi convinse a restare…Sa bene che non è un tradimento…”. Raimondo Todaro ritrova l’amore grazie ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nato a Catania il 19 gennaio del 1987,è il nuovo professore di danza didi Maria de Filippi. Dopo anni passati alla corte di Milly Carlucci nello show di Rai Uno ‘Ballando con le stelle’, il ballerino ha scelto di accettare l’invito di Maria De Filippi e sbarcare nel suo talent show di Canale 5. L’addio del maestro di ballo di Rai1, sicuramente, ha fatto parlare tutti nel dietro le quinte del mondo della tv e dopo le parole di Milly Carlucci,aveva risposto a Oggi: “Mi fa ridere di chi parla di tradimento…Già nel 2016 dissi a Milly Carlucci che sentivo il bisogno di cambiare, però mi convinse a restare…Sa bene che non è un tradimento…”.ritrovaad ...

Advertising

sweetcora28 : RT @minikiguk: gli ha comprato tutto disneyland perché per via del covid non potevamo andarci insieme direttamente e non potendolo trasport… - AntonSessa : RT @alextorre13: Quando i cittadini, i lavoratori sono uniti, nessuno può fermarli. Trieste lo sta dimostrando. Vaccinati e non vaccinati i… - stivgma_s : Fa male da dire, malissimo, ma zero menzioni a Taehyung raga,,,, si sono lasciati mi sa,,,,, hanno divorziato,,, no… - agustdssmile : RT @minikiguk: gli ha comprato tutto disneyland perché per via del covid non potevamo andarci insieme direttamente e non potendolo trasport… - sparklewithme22 : Ma stanno insieme o meno? Perché se no pare esagerata la mano sulla coscia, nemmeno Kerem -