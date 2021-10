Stankovic: 'È già l'Inter di Inzaghi. C'è l'aria giusta per il bis' (Di mercoledì 13 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online Interviste e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva onlineviste e ...

Ultime Notizie dalla rete : Stankovic già Stankovic: 'Barella capitan futuro, Inter più forte a centrocampo con Calhanoglu' ...Stankovic ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista di Lazio - Inter: 'Sono curioso, ci sono di fronte due tecnici molto diversi e voglio vedere come si incastra questa partita. Questa è già l'...

Stankovic: 'È già l'Inter di Inzaghi. C'è l'aria giusta per il bis' "Questa è già l'Inter di Simone. Non lo vedete il carattere della squadra? Non lo vedete come rimontano le partite?". Sì, ma forse come Dejan Stankovic pochi altri. Pochi altri ti sanno raccontare che Inzaghi è ...

Da Conte a Inzaghi, Stankovic: “Inter diversa”. Poi Barella e lo Sheriff Fcinternews.it ...ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista di Lazio - Inter: 'Sono curioso, ci sono di fronte due tecnici molto diversi e voglio vedere come si incastra questa partita. Questa èl'..."Questa èl'Inter di Simone. Non lo vedete il carattere della squadra? Non lo vedete come rimontano le partite?". Sì, ma forse come Dejanpochi altri. Pochi altri ti sanno raccontare che Inzaghi è ...