Spagna, sì al rinvio delle gare di Real e Atletico per impegni sudamericani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo ha accolto la richiesta avanzata dalla Liga di rinviare due partite del fine settimana che coinvolgono squadre con giocatori sudamericani impegnati con nei match di qualificazione al Mondiale con le loro nazionali. Real Madrid-Athletic Bilbao e Granada-Atletico Madrid sono slittate a data da definire. Per la seconda volta consecutiva, la Fifa ha esteso la finestra internazionale per consentire alle nazionali sudamericane di giocare una terza partita di qualificazione ai Mondiali meno di due giorni prima della ripresa dei campionati nazionali in Europa. Il mese scorso, per lo stesso motivo, erano state rinviate Siviglia-Barcellona e VillarReal-Alaves. La Rfef, Federcalcio spagnola, si è dichiarata contraria ai rinvii, affermando che è “un pericoloso precedente per gli sport ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Consiglio Superiore dello Sport spagnolo ha accolto la richiesta avanzata dalla Liga di rinviare due partite del fine settimana che coinvolgono squadre con giocatoriimpegnati con nei match di qualificazione al Mondiale con le loro nazionali.Madrid-Athletic Bilbao e Granada-Madrid sono slittate a data da definire. Per la seconda volta consecutiva, la Fifa ha esteso la finestra internazionale per consentire alle nazionali sudamericane di giocare una terza partita di qualificazione ai Mondiali meno di due giorni prima della ripresa dei campionati nazionali in Europa. Il mese scorso, per lo stesso motivo, erano state rinviate Siviglia-Barcellona e Villar-Alaves. La Rfef, Federcalcio spagnola, si è dichiarata contraria ai rinvii, affermando che è “un pericoloso precedente per gli sport ...

Advertising

CosimoBellavita : RT @tuskatore: Ora dovete spiegarmi il 'merda' al rinvio del portiere in SPAGNA-FRANCIA. Non ha alcun senso - OpsWaitMe : @_rodolfoelgolfo Con la Spagna al 100%! Al rinvio del portiere francese puoi sentire il grido 'merda!', tipico di o… - tuskatore : Ora dovete spiegarmi il 'merda' al rinvio del portiere in SPAGNA-FRANCIA. Non ha alcun senso - Capolii21 : Spagna Francia si sente urlare 'MERDA' al rinvio di Lloris Finito le parole per gli italiani - DiscepoloM : Sono passate quasi 24h dall'inizio di Italia-Spagna e non credo di aver sentito piu di 10 persone nominare il fatto… -