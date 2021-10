SOS GRILLO

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) È caldissimo il telefono di Beppe. Nella sua villa-fortino di Genova il fondatore negli ultimi giorni e soprattutto nelle ultime ore ha continuato a ricevere messaggi e a tenere l’orecchio incollato al cellulare. Lui, che solo qualche mese fa doveva sostanzialmente sparire dalla geografica del Movimento, lui che ha combattuto una feroce battaglia con Giuseppe Conte per il controllo della sua creatura, ecco proprio lui starebbe meditando di scendere a Roma per tranquillizzare un gruppo parlamentare in subbuglio e cementare una leadership messa sotto scacco dal magro bottino delle amministrative e da una linea politica che non riscuote simpatie da un’ampia fetta del partito. “Beppe ci stiamo schiacciando sul Pd, serve un tuo intervento o qui avremo un’altra scissione nelle prossime settimane, è scritto”, il ragionamento con cui lo tambureggia un’ampia ala ...