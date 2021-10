Sinner-Fritz, Masters1000 Indian Wells: non ci sono precedenti. Spauracchio Zverev all’orizzonte (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un solo rappresentante italiano sarà in campo oggi, mercoledì 13 ottobre, per il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor di Indian Wells e che vedrà disputarsi tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare. Si tratta del numero 10 del seeding, Jannik Sinner, che sarà opposto allo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 31, che ieri nella serata italiana ha eliminato Matteo Berrettini, numero 5 del tabellone, impedendo che oggi andasse in scena il derby azzurro. L’incontro, che sarà il terzo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 2, è un inedito a livello ATP, dato che i due non si sono mai incontrati nel circuito maggiore. Siamo nella parte bassa del tabellone: chi vince potrebbe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un solo rappresentante italiano sarà in campo oggi, mercoledì 13 ottobre, per il torneo BNP Paribas Open 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento outdoor die che vedrà disputarsi tutti gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare. Si tratta del numero 10 del seeding, Jannik, che sarà opposto allo statunitense Taylor, testa di serie numero 31, che ieri nella serata italiana ha eliminato Matteo Berrettini, numero 5 del tabellone, impedendo che oggi andasse in scena il derby azzurro. L’incontro, che sarà il terzo a partire dalle ore 20.00 italiane (le ore 11.00 locali) sullo Stadium 2, è un inedito a livello ATP, dato che i due non simai incontrati nel circuito maggiore. Siamo nella parte bassa del tabellone: chi vince potrebbe ...

Advertising

WeAreTennisITA : Sinner agli ottavi senza giocare ?? John Isner lascia il torneo per la nascita del figlio e quindi Jannik passa il… - SkySport : #IndianWells, ora #Berrettini su Sky per raggiungere #Sinner agli ottavi. Segui il LIVE #SkySport #SkyTennis… - sgueda_ : @Torrenapoli1 Sinner se la vedrà brutta nel caso dovesse passare contro Fritz, ma mai dire mai ahah - OA_Sport : Oggi l'ottavo di finale con Jannik Sinner! - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Berrettini ? La peggior prestazione del 2021 di Matteo Berrettini consente a Fritz di batterlo per 6-3 6-4, sarà l'amer… -