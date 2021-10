Si è smarcato sulla fascia? E Ambra reagisce così | corna di Allegri | gelo a Striscia la Notizia

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) E insomma,Angiolini riceve il primo tapiro d'oro della sua carriera. Il tutto ovviamente ala, nella puntata trasmessa su Canale 5 nella serata di oggi, mercoledì 13 ottobre. La showgirl e attrice viene raggiunta da Valerio Staffelli per la sua rottura con Massimiliano, il mister della Juventus con il quale era legata ormai da quattro anni. Ladella rottura è stata data da Chi di Alfonso Signorini, che aggiungeva come l'addio sarebbe dovuto a un tradimento di lui. E ancora, si è appreso che da qualche giorno Massimilianorisulta irraggiungibile. Insomma, scomparso. Ne segue il tapiro d'oro adAngiolini. Nel servizio, piove l'ironia di Valerio Staffelli, il quale chiede all'ex volto di Non è la Rai: "Si è ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : smarcato sulla

'Si èfascia. Cos'è successo?' , le ha chiesto l'inviato del TG satirico, mentre lei ha risposto evasiva: 'Non so', e ancora: 'Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra&..."Si èfascia. Cos'è successo?" , ha chiesto Valerio Staffelli all'attrice romana, che, riguardo al terribile ghosting ricevuto dall'ormai ex compagno, ha risposto più volte di non ...Ambra Angiolini Allegri: dopo la consegna del Tapiro d'oro all'attrice per la fine della relazione con l'allenatore, la figlia Jolanda ha ...L’attrice – che si è così aggiudicata il suo primo tapiro d’oro – risponde con ironia: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…” Staffelli, consegnando il simbolico tapiro d’oro, ha chies ...