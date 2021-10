Sempre più aziende provano a usare la realtà aumentata in fabbrica (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il caschetto Kiber 3 di VRMedia in azione (fonte: ufficio stampa VRMedia)Quando diciamo realtà aumentata, il primo pensiero va al mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento. Ma ci sono molti altri settori produttivi e industriali, che stanno utilizzando Sempre più device e applicazioni di Ar (augmented reality) per migliorare processi produttivi e attività di business. Capita così, per esempio, che alcuni tecnici turchi facciano il collaudo del loro nuovo impianto di produzione della carta senza andare di persona a Lucca, lì dove l’impianto è stato costruito. Parliamo di un fenomeno che non è più una nicchia tecnologica, ma tendenza in rapida crescita, che coinvolge consumatori e imprese. Secondo Statista.com, per esempio, se il numero complessivo di utenti Ar via mobile era di 600 milioni nel 2020, il numero che dovrebbe superare ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il caschetto Kiber 3 di VRMedia in azione (fonte: ufficio stampa VRMedia)Quando diciamo, il primo pensiero va al mondo dei videogiochi e dell’intrattenimento. Ma ci sono molti altri settori produttivi e industriali, che stanno utilizzandopiù device e applicazioni di Ar (augmented reality) per migliorare processi produttivi e attività di business. Capita così, per esempio, che alcuni tecnici turchi facciano il collaudo del loro nuovo impianto di produzione della carta senza andare di persona a Lucca, lì dove l’impianto è stato costruito. Parliamo di un fenomeno che non è più una nicchia tecnologica, ma tendenza in rapida crescita, che coinvolge consumatori e imprese. Secondo Statista.com, per esempio, se il numero complessivo di utenti Ar via mobile era di 600 milioni nel 2020, il numero che dovrebbe superare ...

MARCOCARTA85 : Sempre, prima di salire sul palco mi sento schiacciato dal giudizio, sento il dovere di dimostrare qualcosa di più… - rtl1025 : ?? @thisismaneskin ospiti a #TheFlight: 'Noi cerchiamo sempre di usare la nostra visibilità per dare ai ragazzi più… - GrandeFratello : [Giucas ti vogliamo sempre più bene] ???? #GFVIP - QBtwits : @Lucrezi38054196 @autocostruttore Non si nega che siano sempre esistiti. Ma ora c'è una (possibile) maggiore freque… - Kubrickaddicted : -e mi ha raccontato di quello che le hanno detto e fatto. Lui cerca di starle vicino il più possibile anche per far… -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre più Napoli, Insigne parla americano: ha pranzato con due dirigenti dell'MLS Il rinnovo di Insigne con il Napoli è sempre più complicato. Il capitano piace in MLS con un pranzo tra le parti che ci sarebbe già stato Nonostante l'apertura di qualche settimana fa, con il pranzo tra Aurelio De Laurentiis e l'agente ...

"Non hanno messo uno normale". È "fuoco amico" contro Mauro Corona Lucida l'analisi di Mauro Corona: " Avevano bisogno di vendere qualche copia in più e quindi hanno ... Bianca Berlinguer non ha commentato questo particolare passaggio di Mauro Corona, che come sempre ...

Impara Javascript in forma creativa in un corso completo Punto Informatico Il rinnovo di Insigne con il Napoli ècomplicato. Il capitano piace in MLS con un pranzo tra le parti che ci sarebbe già stato Nonostante l'apertura di qualche settimana fa, con il pranzo tra Aurelio De Laurentiis e l'agente ...Lucida l'analisi di Mauro Corona: " Avevano bisogno di vendere qualche copia ine quindi hanno ... Bianca Berlinguer non ha commentato questo particolare passaggio di Mauro Corona, che come...