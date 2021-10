Roma, Pellegrini sta meglio. Oggi a Trigoria, ci sarà con la Juventus (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma - Lorenzo Pellegrini sta meglio e ci sarà nel big match di domenica sera contro la Juventus. Il capitano della Roma era tornato lunedì pomeriggio nella capitale con una febbre che ieri lo ha ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- Lorenzostae cinel big match di domenica sera contro la. Il capitano dellaera tornato lunedì pomeriggio nella capitale con una febbre che ieri lo ha ...

Advertising

calciomercatoit : ???? #Roma, #Mourinho recupera un big in vista della gara con la #Juventus: #Pellegrini si allena regolarmente - asroma27 : Jacopo Aliprandi su Twitter: 'Lorenzo Pellegrini sta meglio Questa mattina è stato a Trigoria per un allenamento so… - MondoBN : QUI ROMA, Pellegrini ha smaltito la febbre - sportli26181512 : Roma, Pellegrini sta meglio. Oggi a Trigoria, ci sarà con la Juventus: Oggi il capitano giallorosso è stato al Fulv… - sportli26181512 : Roma, per Abraham controlli nel pomeriggio. Pellegrini ci sarà: Roma, per Abraham controlli nel pomeriggio. Pellegr… -