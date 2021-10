Rigenerare la Terra per contrastare l’emergenza clima

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Laè un sistema vivente biologico auto-organizzato e auto-regolato. È auotopoietica. Ha evoluto la sua biodiversità e la sua biosfera in miliardi di anni. Attraverso la biosfera crea e regola i suoi sistemitici. Il sistema gaiano autoregola la temperatura globale, il contenuto atmosferico, la salinità degli oceani, mantenendo l’infrastruttura per la vita che persiste e si evolve. Il cambiamentotico è dovuto allo sconvolgimento dei processi di autoregolazione dellaattraverso l’uso di energia fossile «spazzatura» (carbone, petrolio, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rigenerare Terra

left

... alla sua capacità di rigenerarsi e dile risorse alle quali attingiamo . Durante il ... hanno cambiato le condizioni di vita sulla: per questo è necessaria una riflessione sulla ...Un incontro possibile peril futuro della società ", organizzato dalla Scuola in collaborazione con l'Università degli Studi di Messina e il Comune di Modica e con il patrocinio dell'...Nasce EnoTerra, progetto per promuovere la ripresa e la resilienza dei territori, l’innovazione delle imprese e le storie di coraggio e bellezza al tempo della transizione ecologica ...