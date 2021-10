Rai e Mediaset spengono alcuni canali | cosa succede dal 20 ottobre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rai Mediaset

Una quindicina di canali - nove della, sei di- verranno offerti solo in alta definizione e per guardarli sarà necessario un televisore di nuova generazione o un decoder compatibile. Per ...Il settimanale 'Chi' ha sorpreso la ex ragazzina di 'Non è la' per le vie meneghine con gli occhi lucidi e un'aria malinconica. Non è solo una crisi passeggera. La storia tra Max e Ambra è ...Con il passaggio alla nuova tecnologia, alcune emittenti non saranno più visibili senza cambiare televisore o acquistare decoder: quali sono e come vederle. Se dal 20 ottobre 2021 vuoi continuare a ve ...Il prossimo 20 ottobre molti canali del digitale terrestre passeranno all’Hd. Per chi non ha un televisore compatibile non saranno più visibili. Comincia in questo modo il passaggio al nuovo digitale ...