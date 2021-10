Quota 100 sparisce ma non muore. La proposta Tridico che non piace al Fmi (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che il definitivo accantonamento di Quota 100 fosse nei desiderata del governo di Mario Draghi era evidente. Troppi quei 18,8 miliardi a carico dell’Inps per sostenere le oltre 340 mila domande di uscita anticipata dal lavoro, da qui al 2030, grazie alla combinazione voluta dalla Lega, tre anni fa, di 62 anni di età da sommare a 38 anni di contributi. D’altro canto però, non si può precludere la possibilità di lasciare anzitempo il lavoro, seppur con un assegno più leggero. E allora, ecco la proposta che porta il nome di Pasquale Tridico, presidente dell’Inps e che vuole essere una specie di gemella diversa di Quota 100, peraltro in scadenza naturale a fine anno. Come a dire, il meccanismo è diverso, ma il fine lo stesso. ADDIO A Quota 100. MA COME? L’idea di Tridico, ascoltato in ... Leggi su formiche (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Che il definitivo accantonamento di100 fosse nei desiderata del governo di Mario Draghi era evidente. Troppi quei 18,8 miliardi a carico dell’Inps per sostenere le oltre 340 mila domande di uscita anticipata dal lavoro, da qui al 2030, grazie alla combinazione voluta dalla Lega, tre anni fa, di 62 anni di età da sommare a 38 anni di contributi. D’altro canto però, non si può precludere la possibilità di lasciare anzitempo il lavoro, seppur con un assegno più leggero. E allora, ecco lache porta il nome di Pasquale, presidente dell’Inps e che vuole essere una specie di gemella diversa di100, peraltro in scadenza naturale a fine anno. Come a dire, il meccanismo è diverso, ma il fine lo stesso. ADDIO A100. MA COME? L’idea di, ascoltato in ...

