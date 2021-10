Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente mostrati con un nuovo gameplay

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Manca poco all'arrivo dei remake di, precisamente a novembre su Nintendo Switch. Di questi titoli abbiamo dei nuovi, concessi a Game Informer. Anche se il video non è particolarmente lungo, sonovari aspetti dei titoli, dal sistema di combattimento, all'esplorazione dei dungeon, la personalizzazione della base e vari ambienti e luoghi storici e completamente rifatti, dandone un aspetto più moderno. Entrambi igodono inoltre di alcuni miglioramenti alla cosiddetta "quality of life", derivanti dai capitoli più recenti del franchise. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Ecco un nuovo gameplay per #PokémonDiamanteLucente e #PokémonPerlaSplendente - MaryMix1999 : RT @Nextplayer_it: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, confermato il numero di pokemon presenti nel gioco - Nextplayer_it : Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, confermato il numero di pokemon presenti nel gioco - pokemoncentral : Nuove informazioni su Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Info su Johto World - Loredex__ : Ho visto video in anteprima di Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente -

Ultime Notizie dalla rete : Pokémon Diamante

Tom's Hardware

Sembra passata una vita da quandoe Perla sono stati pubblicati e in effetti, guardandosi indietro, è veramente così: si parla del 2006, di Nintendo DS, e non so quale delle due faccia più male. Un po' come quando ...... la console ibrida giapponese non accenna affatto a fermarsi: nei prossimi mesi saranno rilasciati grandi titolicomeBrillante e Perla Splendente oppure l'atteso Leggende ...