Petrolio: greggio in lieve aumento a 80,66 dollari (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prezzo del Petrolio poco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile di greggio con consegna a novembre passa di mano a 80,66 dollari con un aumento dello 0,02%. Il Brent con ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Prezzo delpoco mosso questa mattina sui mercati delle materie prime: il barile dicon consegna a novembre passa di mano a 80,66con undello 0,02%. Il Brent con ...

Advertising

e_cavagna : Le rinnovabili? Inquinano. E il greggio corre - fisco24_info : Petrolio: greggio in lieve aumento a 80,66 dollari: Brent scambiato a 83,48 dollari (+0,07%) - Idontsellnio : #gte speculazione sconcertante e deprimente: un titolo legato al petrolio, in questo momento storico, in una giorna… - infoiteconomia : Petrolio: crisi energetica spinge il greggio sopra gli 80 dollari - infoiteconomia : Previsioni Prezzo Petrolio e Gas Naturale: Apertura Settimanale in Rialzo con il Greggio Sopra 80$ -