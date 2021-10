Palazzo Chigi si costituisce parte civile nel processo Regeni (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La presidenza del Consiglio ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni, che comincerà domani davanti alla terza Corte d’assise di Roma. Un’ udienza che sarà “tecnica”, totalmente assorbita da questioni procedurali. Il primo nodo è quello legato all’assenza in aula dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane ricercatore: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. I giudici dovranno valutare se la mancata partecipazione è stata volontaria. La Procura di Roma ribadirà che la pubblicità, mediatica e non solo, data all’inchiesta e al procedimento penale è tale da renderlo “fatto notorio”. Una posizione condivisa a suo tempo dal giudice dell’udienza preliminare che nel ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La presidenza del Consiglio ha deciso di costituirsinelsull’omicidio di Giulio, che comincerà domani davanti alla terza Corte d’assise di Roma. Un’ udienza che sarà “tecnica”, totalmente assorbita da questioni procedurali. Il primo nodo è quello legato all’assenza in aula dei quattro 007 egiziani accusati del sequestro e dell’omicidio del giovane ricercatore: il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif. I giudici dovranno valutare se la mancatacipazione è stata volontaria. La Procura di Roma ribadirà che la pubblicità, mediatica e non solo, data all’inchiesta e al procedimento penale è tale da renderlo “fatto notorio”. Una posizione condivisa a suo tempo dal giudice dell’udienza preliminare che nel ...

Advertising

Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - pietroraffa : ?? La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giul… - Palazzo_Chigi : #G20 #Afghanistan, Draghi: Invito tutti a lavorare insieme per non abbandonare l'Afghanistan. Nonostante le molte d… - modamanager : @eretico_l @Anna302478978 @Hero9004 @Dorayak56884206 @laperlaneranera @avinumalkeinu @Overbite71 @ACCEDIALSITO… - Marxili : RT @pietroraffa: ?? La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio #Reg… -