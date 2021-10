Advertising

sowmyasofia : Ottava giornata Serie B 2021/22: gli arbitri - sowmyasofia : Ottava giornata Serie A 2021/22: gli arbitri - Telespazio1 : Sarà l’arbitro Luca Sacchi di Macerata a dirigere Napoli-Torino, ottava giornata di Serie A - _SiGonfiaLaRete : #SerieA, le designazioni arbitrali dell'ottava giornata - Ftbnews24 : ????? #Juventus-Roma a Orsato, Lazio-Inter a Irrati: tutte le designazioni dell’ottava giornata di Serie A #Lazio ver… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottava giornata

Sportface.it

Commenta per primo In vista dell'di Serie A andrà in scena Napoli - Torino allo Stadio Maradona. L'arbitro del match sarà Luca Sacchi di Macerata . Assistenti: Prenna - Zingarelli. IV Uomo: Santoro. VAR: Di Bello - ...Bene anche Moncler in unapositiva per il comparto dopo i numeri di Lvmh . Deboli i ... Infine, l'tranche del BTp a 30 anni scadenza 01/09/2051, assegnata per 1,5 miliardi a fronte di ...Designati gli arbitri per le gare della ottava giornata della Serie A stagione 2021-2022. Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le stagioni maturate in Serie A, oltre le ...In vista dell'ottava giornata di Serie A andrà in scena Napoli-Torino allo Stadio Maradona. L'arbitro del match sarà Luca Sacchi di Macerata.