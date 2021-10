Osteoporosi | 7 regole per prevenirla

Leggi su piusanipiubelli

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sempre più donne dopo i 50 anni soffrono di; vediamo insieme 7per riuscire a prevenire e curare questo diffusissimo disturbo. Mai sentito parlare di rischio fratturativo? Eppure, dai 50 anni in poi per ogni donna sarebbe fondamentale conoscere il livello (basso, medio, elevato, molto elevato) del proprio pericolo di fratturarsi nei successivi 10 anni. Questo perché la fragilità ossea, conseguenza dell’nella sua forma più grave, colpisce il 30% di tutte le donne che vanno in menopausa ed è causa di dolore cronico per fratture, quali il crollo o lo schiacciamento delle vertebre, del polso, dell’omero e, nei casi più gravi, del femore. Senza parlare di come la patologia condizioni negativamente la qualità di vita e l’autonomia: le ossa fragili sono più suscettibili al pericolo di frattura per traumi ...