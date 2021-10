Non solo il Newcastle: il fondo PIF punta anche l’Inter (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il fondo saudita PIF, che ha di recente rilevato il Newcastle, starebbe pensando di acquisire anche l’Inter: le ultime Non solo il Newcastle. Il fondo PIF punta a diverse società in Europa e tra queste ci sarebbe anche l’Inter come riporta oggi il quotidiano Libero. Il fondo sovrano saudita tratta l’acquisto dell’Inter e negli ambienti finanziari filtra di un accordo con Zhang per la cessione della società per circa un miliardo di euro. L’ultimo incontro con alcuni emissari di PIF per limare i dettagli sarebbe avvenuto lo scorso settembre, con i sauditi interessati anche al progetto stadio. Una trattativa in ballo da tempo e che sarebbe stata frenata dalla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ilsaudita PIF, che ha di recente rilevato il, starebbe pensando di acquisire: le ultime Nonil. IlPIFa diverse società in Europa e tra queste ci sarebbecome riporta oggi il quotidiano Libero. Ilsovrano saudita tratta l’acquisto dele negli ambienti finanziari filtra di un accordo con Zhang per la cessione della società per circa un miliardo di euro. L’ultimo incontro con alcuni emissari di PIF per limare i dettagli sarebbe avvenuto lo scorso settembre, con i sauditi interessatial progetto stadio. Una trattativa in ballo da tempo e che sarebbe stata frenata dalla ...

