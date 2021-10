“Niente spazi pubblici a gruppi fascisti”: mozione proposta a Seriate (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Seriate. Marco Sironi, consigliere di Rifondazione comunista a Seriate, ha presentato una mozione che chiede la modifica del regolamento di polizia urbana in vigore, con l’aggiunta di un articolo. Precisamente l’articolo 3bis: svolgimento di attività in viollazione dei valori costituzionali. Questi comntenuti suggeriti da Sironi: 1) Ogni attività politica e/o propagandistica svolta in luoghi pubblici, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale, dovrà essere riconducibile ai valori costituzionali e in partticolar modo al valore dell’antifascismo, nonché ai principi fondamentali della convivenza civile ed al rispetto della dignità umana. Tali requisiti dovranno essere sanciti da apposita dichiarazione a firma del richiedente, da allegare all’istanza, in cui verrà esplicitato il rispetto dei valori ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 ottobre 2021). Marco Sironi, consigliere di Rifondazione comunista a, ha presentato unache chiede la modifica del regolamento di polizia urbana in vigore, con l’aggiunta di un articolo. Precisamente l’articolo 3bis: svolgimento di attività in viollazione dei valori costituzionali. Questi comntenuti suggeriti da Sironi: 1) Ogni attività politica e/o propagandistica svolta in luoghi, sale ed altri luoghi di riunione di proprietà comunale, dovrà essere riconducibile ai valori costituzionali e in partticolar modo al valore dell’antifascismo, nonché ai principi fondamentali della convivenza civile ed al rispetto della dignità umana. Tali requisiti dovranno essere sanciti da apposita dichiarazione a firma del richiedente, da allegare all’istanza, in cui verrà esplicitato il rispetto dei valori ...

