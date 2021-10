Mission Restart - Appuntamento in pista

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un grande evento riunirà intorno a un tavolo case automobilistiche, associazioni di categoria, rappresentanti della filiera e istituzioni, per riportare al centro dell'agenda pubblica il comparto automotive, strategico per il nostro Paese. Nei mesi drammatici della primavera 2020, quando Quattroruote e le altre testate motoristiche di Editoriale Domus hanno dato vita a #backontrack, avevamo immaginato di coronare così l'iniziativa che si poneva come scopo di sensibilizzare il pubblico sulle attività di sostegno alla popolazione realizzate dalle case automobilistiche nel periodo dell'emergenza (ricordate i giorni drammatici delle fabbriche ferme e delle linee di produzione convertite per realizzare materiale sanitario?), ma anche di tracciare scenari e suggerire strategie per superare la crisi indotta dal Covid. Un settore cruciale. Nel frattempo altre emergenze, tutte connesse, si sono ...

Carlino_Imola : Mission Restart, l’Automotive torna in pista - qn_carlino : Mission Restart, l’Automotive torna in pista - dinoadduci : Mission Restart - Si parlerà anche di Adas - gabriele_s3 : RT @ANIASA_: Domani 13 ottobre il Presidente #Archiapatti interverrà al convegno #BackonTrack, promosso da @quattroruote nell'ambito dell'e… - ANIASA_ : Domani 13 ottobre il Presidente #Archiapatti interverrà al convegno #BackonTrack, promosso da @quattroruote nell'am… -

Ultime Notizie dalla rete : Mission Restart

il Resto del Carlino

Se ne parlerà in un panel che si terrà nell'ambito dell'eventoil 13 ottobre 2021, presso l'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. I temi del confronto. Moderatore dell'incontro sarà ...Nell'ambito di, la due giorni di expo, conferenze e workshop che consentirà alle aziende di ritrovarsi per un momento di confronto e che segnerà una sorta di ripartenza per gli operatori del settore ...Due giorni tra expo, conferenze e workshop all’Enzo e Dino Ferrari per far ripartire il comparto dopo lo stop per la pandemia ...Il 13 ottobre, all'autodromo di Imola, ci sarà spazio per un confronto sui sistemi di assistenza alla guida e sul loro impatto sulle officine di autoriparazione ...