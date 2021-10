Milan, altra tegola: Theo Hernandez positivo al Covid (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Brutte notizie per il Milan. Dopo aver giocato bene e vinto con la Francia, Theo Hernandez è risultato positivo al Covid - 19 e non ci sarà al rientro in campionato contro il Verona. Il Milan lo ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Brutte notizie per il. Dopo aver giocato bene e vinto con la Francia,è risultatoal- 19 e non ci sarà al rientro in campionato contro il Verona. Illo ha ...

Advertising

sportli26181512 : Milan, altra tegola: Theo Hernandez: positivo al Covid: Milan, altra tegola: Theo Hernandez: positivo al Covid L'an… - Bertolca10 : Altra tegola in casa Milan: la sosta nazionali miete vittime illustri. #TheoHernandez positivo al #COVID19. Emergen… - FraLauricella : @capuanogio Un'altra tegola per il #Milan. La #NationsLeague ha causato almeno un paio di casi #covid. - CalcioPillole : Pessima notizia per il #Milan e per Stefano Pioli. Dopo aver perso per infortunio Maignan, il tecnico rossonero dov… - enrick81 : @famigliasimpson @Tvottiano @misterf_tweets @napoliforever89 @AgoCannella @tw_fyvry @Matt85Mortal @CIAfra73… -