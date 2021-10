Michetti non risponde sui fascisti e si fa scudo con Bertolaso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calenda direbbe che stavolta Enrico Michetti non è arrivato con la biga e non ci sono problemi di parcheggio. Il primo faccia a faccia del ballottaggio con il rivale Roberto Gualtieri si tiene in orario e senza diserzioni. Nella “terza camera” di Bruno Vespa, dove però più che al ritmo suadente dell’anfitrione si balla al countdown del timer che scandisce rigidamente le finestre del confronto. Buche del diametro di 103 centimetri, monnezza, trasporto, gli istrici che fanno compagnia ai cinghiali. I due aspiranti al Campidoglio – il primo in abito grigio, il secondo in blu ministeriale, entrambi con cravatta a pallini - si fronteggiano sui temi della campagna elettorale. Michetti glissa con disinvoltura di fronte alle “provocazioni” del candidato Dem che su “legge e ordine” suggerisce che era meglio non candidare esponenti di Casa Pound nelle liste di ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Calenda direbbe che stavolta Enriconon è arrivato con la biga e non ci sono problemi di parcheggio. Il primo faccia a faccia del ballottaggio con il rivale Roberto Gualtieri si tiene in orario e senza diserzioni. Nella “terza camera” di Bruno Vespa, dove però più che al ritmo suadente dell’anfitrione si balla al countdown del timer che scandisce rigidamente le finestre del confronto. Buche del diametro di 103 centimetri, monnezza, trasporto, gli istrici che fanno compagnia ai cinghiali. I due aspiranti al Campidoglio – il primo in abito grigio, il secondo in blu ministeriale, entrambi con cravatta a pallini - si fronteggiano sui temi della campagna elettorale.glissa con disinvoltura di fronte alle “provocazioni” del candidato Dem che su “legge e ordine” suggerisce che era meglio non candidare esponenti di Casa Pound nelle liste di ...

borghi_claudio : Si ricostituisce il duo sciagura. Romani, pensavate fosse impossibile fare peggio della Raggi? Aspettate a vedere q… - matteosalvinimi : Non lasciare Roma alla sinistra, vai a votare! Mentre dall'altra parte arrivano insulti e nervosismo, questa mattin… - borghi_claudio : Io che cerco di far paura ai tassinari spiegandogli le gesta dell'incompetente ?? (ma non si fa fatica a convincerli… - Alphabeta133 : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Ma Michetti le ha dette o non le ha dette quelle cose? O si o no, non c'è tanto da girarci intorno... - rome_set : @Loredan83532601 @gualtierieurope @CarloCalenda Esatto non lo apprezzo molto ma visto che Michetti lo apprezzo zero… -