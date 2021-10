Lutto nel mondo della TV | dramma per il cast di Shameless

Leggi su chenews

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) E’ morto a 40 anni Ricarlo Flanagan per delle complicazioni legate al covid-19. Il noto attore, rapper e cabarettista era neldie Last Comic Standing. Ricarlo Flanagan (Twitter)Ricarlo Flanagan, attore, rapper e cabarettista, nonché semifinalista del noto programma americano Last Comic Standing, è morto durante il fine settimana per le complicazioni legate al virus Covid-19. Aveva solamente 40 anni. A dare la terribile notizia è stato il suo manager Stu Golfman al magazine Variety. “Purtroppo questa pandemia ha tolto la vita a un artista di grande talento e a un essere umano ancora più gentile. Ricarlo ci mancherà molto”, ha detto. Nonostante il manager non abbia menzionato la causa di morte, questa può essere facilmente connessa al coronavirus. Il motivo è che all’inizio del mese, lo stesso Flanagan ha condiviso su ...