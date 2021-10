Lucas Hernandez rischia il carcere in Spagna: ecco perché (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Lucas Hernandez è stato chiamato dal Tribunale di Madrid e rischia il carcere per eventi del 2010. ecco perché Non è di certo stata la miglior giornata in casa Hernandez. Oggi la notizia di Theo risultato positivo al Covid e poi dalla Spagna è arrivata una convocazione per Lucas che si dovrà presentare davanti al Tribunale di Madrid il 19 ottobre e dovrà scegliere entro 10 giorni il penitenziario dove scontare una pena. I FATTI – L’incarcerazione sarebbe dovuta a fatti di anni fa, ovvero del 2010, quando per le strade di Madrid aveva avuto una lite con la moglie. Il Tribunale di Madrid aveva condannato Lucas Hernandez a 31 giorni di lavori socialmente e sei mesi di stanziamento dalla moglie utili per ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)è stato chiamato dal Tribunale di Madrid eilper eventi del 2010.Non è di certo stata la miglior giornata in casa. Oggi la notizia di Theo risultato positivo al Covid e poi dallaè arrivata una convocazione perche si dovrà presentare davanti al Tribunale di Madrid il 19 ottobre e dovrà scegliere entro 10 giorni il penitenziario dove scontare una pena. I FATTI – L’incarcerazione sarebbe dovuta a fatti di anni fa, ovvero del 2010, quando per le strade di Madrid aveva avuto una lite con la moglie. Il Tribunale di Madrid aveva condannatoa 31 giorni di lavori socialmente e sei mesi di stanziamento dalla moglie utili per ...

