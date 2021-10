LIVE Sinner-Fritz 4-6 1-4, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: scambio di break sul campo 2! (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA DEVE FARE JANNIK Sinner AD Indian Wells PER DIVENTARE TOP10 30-30 Errore in uscita dal servizio dell’americano. 30-15 Servizio e diritto di Fritz. 15-15 Scappa via il rovescio dell’americano dal centro del campo. 15-0 Gran rovescio lungolinea vincente di Fritz. 2-4 PROVA A RESTARE IN PARTITA Sinner! break CONFERMATO 40-30 CHE ANGOLO DI DIRITTO DI Sinner! L’azzurro sopravvive alla diagonale di rovescio e trova il vincente lungo linea. 30-30 Rovescio in corridoio dell’americano. 15-30 FUORI DI POCHISSIMO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI Sinner! Gran accelerazione di diritto di Fritz. 15-15 Ottima prima esterna dell’azzurro. 0-15 In ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA DEVE FARE JANNIKADPER DIVENTARE TOP10 30-30 Errore in uscita dal servizio dell’americano. 30-15 Servizio e diritto di. 15-15 Scappa via il rovescio dell’americano dal centro del. 15-0 Gran rovescio lungolinea vincente di. 2-4 PROVA A RESTARE IN PARTITACONFERMATO 40-30 CHE ANGOLO DI DIRITTO DI! L’azzurro sopravvive alla diagonale di rovescio e trova il vincente lungo linea. 30-30 Rovescio in corridoio dell’americano. 15-30 FUORI DI POCHISSIMO IL ROVESCIO LUNGOLINEA DI! Gran accelerazione di diritto di. 15-15 Ottima prima esterna dell’azzurro. 0-15 In ...

