L' immunologo Le Foche ottimista | ' Molto improbabile che il virus riparta'

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Per il virologo questo periodo potrebbe essere un preludio alla normalità: 'Tra poco avremo una percentuale così alta di vaccinati da poter riaprire tutto per tutti'. Così, in un'intervista al ...

Così, in un'intervista al Corriere della Sera, l'Francesco Le, ha aggiunto: 'L′85 per cento delle persone si è vaccinato. E ciò ha ridotto moltissimo contagi e ospedalizzazioni'...Sono le parole dell'Francesco Le, oggi in un'intervista al Corriere della Sera. 'Ora possiamo dirci più tranquilli - afferma, d ato che l'85% delle persone si è vaccinato. E ciò ha ...Questo, in sintesi, il risultato del monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte nella settimana dal 4 al 10 ottobre. L’incidenza media settimanale per l’età scolare è tra i 30/40 nuovi casi ogni 100 ...Per questo motivo al momento la terza dose è pensata soprattutto dai 60 anni in su Covid, perché il vaccino prima agli over 60? Dopodiché, prima che ai giovani, è toccato agli over 60: l’immunologo Fr ...