Laura Chiatti, il selfie è da brividi: l’occhio cade proprio lì (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il buongiorno di Laura Chiatti è arrivato, nella mattinata di oggi, con un selfie da togliere il fiato. Maglia scollata e gambe in primo piano Altro giorno, altro selfie. Così… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il buongiorno diè arrivato, nella mattinata di oggi, con unda togliere il fiato. Maglia scollata e gambe in primo piano Altro giorno, altro. Così… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

majinsof : RT @heythere_b: 789 film che de solito escono verso Natale in cui se ride per le corna, cIelo mio marito vai nell’armadio, di solito con La… - bianca_log : RT @heythere_b: 789 film che de solito escono verso Natale in cui se ride per le corna, cIelo mio marito vai nell’armadio, di solito con La… - heythere_b : 789 film che de solito escono verso Natale in cui se ride per le corna, cIelo mio marito vai nell’armadio, di solit… - zazoomblog : Laura Chiatti la “tentazione” in ascensore: “Splendida sempre” – FOTO - #Laura #Chiatti #“tentazione” - Leonor72473379 : RT @lillydessi: Laura Chiatti sorprende con un taglio medio con frangia che poi è il bob più cool dell'Autunno 2021 - Elle -