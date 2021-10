La Lazio non perde da 16 partite consecutive in casa in campionato (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (14V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Il prossimo sarà il 250° gol segnato dall’Inter contro la Lazio in Serie A: i biancocelesti hanno incassato più reti solamente contro la Juventus nel massimo campionato (275). La Lazio ha vinto solamente due delle ultime 10 partite di Serie A contro l’Inter (2N, 6P): dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i biancocelesti hanno ottenuto meno successi (minimo tre sfide nel periodo). Dopo una serie di quattro successi consecutivi in casa contro l’Inter, la Lazio ha vinto solo due delle ultime sette gare interne con i nerazzurri in Serie A (1N, 4P). La Lazio ha perso l’ultima partita di Serie A contro il Bologna e non registra ... Leggi su footdata (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (14V, 2N) ed è dal 2002 che non fa meglio in Serie A: in quel caso i biancocelesti raggiunsero quota 22 gare interne di fila senza sconfitte. Il prossimo sarà il 250° gol segnato dall’Inter contro lain Serie A: i biancocelesti hanno incassato più reti solamente contro la Juventus nel massimo(275). Laha vinto solamente due delle ultime 10di Serie A contro l’Inter (2N, 6P): dal 2016/17 in avanti contro nessuna squadra i biancocelesti hanno ottenuto meno successi (minimo tre sfide nel periodo). Dopo una serie di quattro successi consecutivi incontro l’Inter, laha vinto solo due delle ultime sette gare interne con i nerazzurri in Serie A (1N, 4P). Laha perso l’ultima partita di Serie A contro il Bologna e non registra ...

