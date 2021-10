Juve-Roma | Mourinho ha già deciso come sostituire Abraham

Advertising

forumJuventus : [GdS] Juve, Morata sta meglio del previsto: ci sarà con lo Zenit e punta ad una convocazione già con la Roma ?… - sportmediaset : #SerieA: Juve-Roma a Orsato. Irrati dirige Lazio-Inter. #SportMediaset - forumJuventus : [TS] La Juve piomba su Zakaria: è sfida alla Roma anche sul mercato ? - Emyli009 : RT @AliprandiJacopo: ??Eccolo (finalmente)! Tammy #Abraham dopo aver postocipato il volo del pomeriggio è atterrato a Fiumicino Ha detto: “… - ASRomaPartite : RT @TuttoMercatoWeb: Roma, forte trauma contusivo alla regione calcaneare per Abraham. Juve resta in dubbio -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Roma

APPROFONDIMENTI TRIGORIA Pellegrini, Mourinho lo recupera per: oggi si è... LO STOP Abraham, come sta?in ansia per l'infortunio: oggi il... TRIGORIA, infortunio Abraham:a ...... il centravanti della, infortunatosi negli ultimi minuti del match pareggiato 1 - 1 dall'... Se sono pronto per la? Penso di sì". Gli accertamenti al problema alla caviglia verranno fatti ...Potrebbe rientrare a breve l'allarme Tammy Abraham in casa Roma, l'attaccante giallorosso sembra possa occupare regolarmente il suo posto al centro dell'attacco capitolino nella sfida di domenica sera ...Tammy Abraham, attaccante della Roma, è stato sostituito nel recupero della sfida tra Inghilterra e Ungheria: si teme un problema di natura muscolare.