Infortunio Ribery, si teme un lungo stop: può saltare anche il Napoli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non c'è pace per Franck Ribéry. L'attaccante della Salernitana finora in Serie A ha disputato solamente 246 minuti, suddivisi in quattro presenze. Poco tempo fa, il francese aveva completamente recuperato dall'Infortunio, pronto a giocarsi le sue carte per portare in salvo i granata. Ribery Salernitana Infortunio Oggi, tuttavia, l'ex Bayern Monaco ha accusato un problema alla caviglia in allenamento, che non sembra così lieve come si pensava all'inizio. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Ribery ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra, con interessamento del malleolo. Le sue condizioni verranno valutate più attentamente nelle prossime ore, tuttavia pare che dovrà stare ai box fino a fine ottobre. In questo periodo, l'attaccante della Salernitana potrebbe dover rinunciare ...

